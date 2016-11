Die FPÖ Korneuburg hat nun doch wieder zwei Gemeinderäte. In den letzten Wochen hatte es so ausgesehen, als bliebe das zweite Mandat nach dem unfreiwilligen Abgang von Johann Pirgmayer unbesetzt. Nach langem Hin und Her hatte sich Franz Tomek entschieden, trotz seiner Krankheit das Mandat anzunehmen. Er starb allerdings wenige Tage vor der Angelobung.

Ingeborg Tomek tritt jetzt das Erbe ihres verstorbenen Mannes an. Sie wurde am 25. Oktober angelobt und wird die FPÖ neben Markus Schindler im Gemeinderat vertreten. „Frau Tomek hat sich bei mir gemeldet und mir ihre Entscheidung bekannt gegeben“, freut sich Obmann David Prager.

„Ich bin stolz auf Ingeborg Tomek, dass sie trotz des Verlustes ihres Mannes dessen Arbeit übernommen hat und diese in seinem Sinne weiterführt. Das ganze Team der FPÖ wird sie unterstützen, wo immer es auch notwendig ist“, sagt er seine volle Unterstützung zu.