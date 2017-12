Geht alles nach Plan, übersiedelt das Landespflegeheim im Jahr 2021 in den Generationencampus. Das Gebäude im Augustinergarten steht dann leer. Die Projektgruppe „Barrierefreiheit“ hat die Idee geboren, die Räumlichkeiten als Gesundheitszentrum zu nutzen. Geht es nach Behindertensprecher Ludwig Breichner, sollen sich so viele Gesundheitseinrichtungen wie möglich ansiedeln – von Ärzten über Apotheken bis zu Bandagisten und Röntgeninstituten.

Die Gruppe, die aus der Stadterneuerung hervorgegangen ist, beschäftigt sich schon länger mit dem Problem, dass sämtliche Ordinationen von Allgemeinmedizinern in der Stadt nicht barrierefrei sind. Letzte Woche lud man daher Ärzte und Bürger zur Diskussion in die Arbeiterkammer, um auszuloten, ob grundsätzliches Interesse an der Umsetzung der Idee besteht. Gekommen waren nur zwei Ärzte aus der Stadt. „Es wäre natürlich schön gewesen, wenn mehr Ärzte gekommen wären“, bilanziert Breichner, „aber wahrscheinlich haben wir die Einladungen zu spät verschickt“, grübelt er. Für Februar plant er jedenfalls schon eine Folgeveranstaltung. Derzeit sammelt Breichner Unterschriften für ein Gesundheitszentrum. Das Pro-blem, dass die Arztpraxen nicht barrierefrei sind, werde sich in den nächsten Jahren verschärfen, warnt der Behindertensprecher eindringlich: „Wir werden immer älter!“

Die Stadtpolitik hat sich jedenfalls schon mit dem Thema befasst. Immerhin steht das Gebäude des Pflegeheims im Eigentum des Landes NÖ. „Der Fokus liegt jetzt einmal auf dem Baubeginn des Generationencampus und der Übersiedlung“, stellt VP-Stadtchef Christian Gepp klar, wiewohl ihm die Idee grundsätzlich gefalle. Dann müsse geklärt werden, was das Land mit dem Gebäude vorhat. „Wird es verkauft oder verpachtet? Braucht das Land die Räumlichkeiten?“, gibt Gepp zu denken, dass es viele offene Fragen gibt. Wer das Gesundheitszen-trum betreiben würde, sei ebenso ein zentrales Thema, so Gepp. Auch gelte es, den Zustand des Gebäudes abzuklären.