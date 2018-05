Ab 1. Juni wird Christiana Rautner wieder an fremde Türen klopfen und um Spenden bitten. Bis 15. Juli läuft heuer die Haussammlung der Caritas, die die Pfarrgemeinderätin koordiniert. Bis zu zehn Spendensammler sind in dieser Zeit in der Stadt unterwegs.

Es ist nicht leicht, Freiwillige für diese Tätigkeit zu finden, weiß die Caritas-Verantwortliche der Pfarre aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Mir persönlich ist es beim ersten Mal auch nicht leicht gefallen“, kann sie die Überwindung, die es kostet, um Spenden zu bitten, nachvollziehen. „Aber ich mache es ja nicht für mich“, sagt sie sich, „sondern für die, denen es nicht so gut geht.“ Die Hälfte des Geldes kommt notleidenden Menschen in Niederösterreich zugute, die andere Hälfte wird an bedürftige Korneuburger vergeben.

Die Hälfte der Spenden bleibt in der Stadt

„Die Menschen kommen zu uns und bitten um Unterstützung“, erklärt Rautner das Prozedere. Die Caritas greift mit Lebensmittelgutscheinen oder Heizkosten-Zuschüssen unter die Arme. „Dass 50 Prozent der Spenden in Korneuburg bleiben, spielt bei der Spendenbereitschaft sicher eine Rolle“, ist Rautner überzeugt.

Sie ist mittlerweile eine routinierte Haussammlerin. Den Korneuburgern stellt sie bezüglich Spendenbereitschaft ein gutes Zeugnis aus. Sie hat im Laufe der Zeit fast nur positive Erfahrungen gemacht. „Manchmal vertratscht man sich oder man wird auf einen Kaffee eingeladen“, erzählt sie, warum so manche Tour durch ihr Gebiet länger als geplant dauert. Manche schütten der Spendensammlerin auch ihr Herz aus.

Es gibt auch Erlebnisse, über die sie schmunzeln muss. „Mich brauchens gar nicht fragen“, hat sich eine Person einmal über die Caritas-Haussammlung geäußert. Bis Rautner an die Tür klopfte. Dann hieß es plötzlich: „Also SIE bekommen schon etwas von mir“, lächelt sie.