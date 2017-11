Sobald die Zeit der Kopfbedeckungen beginnt, haben auch die Kopfläuse in Schulen und Kindergärten Saison. Das ist auch in der Volksschule 2 nicht anders. „Das Problem ist nicht ärger als in den letzten Jahren“, sagt Direktorin Andrea Zöchling.

Eine Mutter ärgert sich aber, dass es zum wiederholten Male auftritt. „Meine Tochter hat innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal Läuse von der Schule heimgebracht“, schüttelt sie den Kopf. Das Mädchen versäume jetzt den Unterricht und dürfe erst wieder nach Vorlage eines ärztlichen Attests die Schule besuchen. Doch offenbar sind nicht alle Eltern so gründlich bei der Lausentfernung, wodurch sich die Plagegeister immer wieder ihre Opfer suchen.

Ärztliches Attest nur in Ausnahmefällen

Meldepflichtig seien Kopfläuse nicht mehr, stellt die Weinviertler Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch im NÖN-Gespräch klar. Es gebe aber klare Richtlinien, wie im Fall der Fälle vorgegangen werden muss. Normalerweise werde gemeinsam mit dem Schularzt ein Elternbrief verfasst, in dem auf das Lausproblem hingewiesen wird.

„Wenn die Eltern glaubwürdig versichern können, dass ihr Kind lausfrei ist, dann passt das im Normalfall“, beschreibt Ribsch. In Ausnahmefällen könne aber auch ein ärztliches Attest verlangt werden. „Wenn das Pro-blem zum wiederholten Mal auftritt oder das Vertrauensverhältnis zu den Eltern gestört ist“, begründet die Bildungsmanagerin.

Finanzielle Herausforderung

Grundsätzlich seien Läuse nichts Schlimmes, ist ihr wichtig zu betonen: „Wenn man sie ordentlich bekämpft, sind sie schnell wieder weg.“ Sie gibt aber auch zu bedenken, dass die Mittel gegen Läuse nicht ganz billig sind, was für finanzschwache Eltern eine Herausforderung darstellen kann. „Vielleicht werden Kinder auch deswegen zu früh wieder in die Schule geschickt“, mutmaßt sie.