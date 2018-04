Die Anrainer in der Siedlung an der Nordwestbahnstraße sehnen den Aus- und Neubau der Kläranlage in der Donaulände sehnsüchtig herbei, erwarten sie sich doch eine deutliche Reduktion der Geruchsemissionen.

Die Kläranlage wird in zwei Schritten ausgebaut. Die erste Phase steht kurz vor der Vollendung – und das trotz der Verzögerungen durch das kalte Wetter. Der provisorische Betrieb der Belüftungsbecken und eines Nachklärbeckens wurde schon Ende November aufgenommen.

Das neue Betriebsgebäude und die Betriebshalle zur Aufnahme der Schlammentwässerung sind ebenfalls fertiggestellt und wurden bereits bezogen, wodurch sich auch die bisher sehr schwierige Situation für die Mitarbeiter massiv verbessert hat.

In den Wintermonaten konnten – durch den niedrigen Wasserstand der Donau begünstigt – auch der Umbau und die Rekonstruktion des sanierungsbedürftigen Hochwasserpumpwerks in der Klosterneuburgerstraße durchgeführt werden. Dieses Pumpwerk stellt nun sicher, dass die Kanäle in Korneuburg auch bei Donauhochwasser nicht überflutet werden.

Ausbau spätestens 2019 abgeschlossen

Sobald es die Witterung zulässt, werden die verbliebenen Restarbeiten in Angriff genommen. Dazu gehören die Fertigstellung des Hochwasserschutzes um das Gelände, der Umbau des zweiten Nachklärbeckens, die Errichtung der Außenbeleuchtung sowie Asphaltierungsarbeiten, darunter der neue Radweg entlang des Hochwasserschutzes. Trotz des strengen Winters und der damit verbundenen Einstellung der Bauarbeiten soll der Probebetrieb ab Mai 2018 erfolgen.

Die Planungsarbeiten für die zweite Ausbaustufe zur Erweiterung der Anlagenkapazität von 65.000 auf 85.000 Einwohner sind in vollem Gange. Spätestens Ende 2019 soll dieser Ausbau, im Rahmen dessen auch der Faulturm in Betrieb genommen wird, abgeschlossen werden.