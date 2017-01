Korneuburg

Lokalaugenschein letzten Freitagvormittag am Hauptplatz: Die Dame von der Parkraumüberwachung schreibt eifrig Strafmandate am Sefra-Parkplatz. Trotz Informa-tionstafeln bei der Parkplatzeinfahrt dürfte sich noch nicht bis zu allen Autofahrern herumgesprochen haben, dass das 30-minütige Gratis-Parken seit Jahresbeginn der Vergangenheit angehört.

Am Parkautomaten wundert sich zur gleichen Zeit eine ältere Frau, warum sie nach dem Einwurf ihrer 50-Cent-Münze keinen Parkschein bekommt. Des Rätsels Lösung: Die Parkgebühren wurden mit 1. Jänner erhöht, eine halbe Stunde kostet jetzt 60 Cent.

Die SPÖ will das Thema Parken in der Stadt jetzt politisch in Angriff nehmen. „Die Parkplatzsituation am Hauptplatz ist total prekär“, nennt SP-Stadtrat Martin Peterl den Grund. Dass man jetzt überall 15 Minuten gratis sein Auto abstellen kann, begeistert ihn nicht.

„Da kann man nicht einmal Geld abheben, wenn man vor dem Bankomaten warten muss“, sagt er. Die Verbesserung zur bisherigen Situation – zehn Minuten gratis – sei marginal. „Man hat genau zwei Minuten gewonnen, weil bisher auch erst ab der 13. Minute gestraft wurde“, sieht der SP-Stadtrat keinen Vorteil.

Die Hoffnung der ÖVP, das Parkplatzproblem mit dem Hypo-Projekt „Karrée“ am Hauptplatz lösen zu können, kann die SPÖ nicht teilen. Von rund 100 öffentlichen Parkplätzen spricht die ÖVP. „In Wahrheit werden vielleicht 50 überbleiben“, rechnet Peterl vor, wenn man jene für Wohnungsbesitzer, Büros und einen Supermarkt abzieht.

Mit dem Antrag auf 30 Minuten Gratis-Parken ist die SPÖ im Gemeinderat abgeblitzt, obwohl die ÖVP das in ihrer Oppositionsrolle immer gefordert hat. Man stünde mittlerweile vor einer anderen Situation, begründet VP-Stadtchef Christian Gepp das Umdenken. „Wir haben damals durch unsere Hartnäckigkeit die zwei Stunden Gratis-Parken zu Mittag erreicht“, begründet er.

Gepp ist bewusst, dass das Hypo-Projekt nur ein Teil der Lösung sein kann. „Die große Lösung gibt es noch nicht, an einem zweiten Teil arbeiten wir noch“, stellt er in Aussicht. Die einstige Forderung der ÖVP, ein Parkdeck bei der Guggenberger-Sporthalle zu errichten, sei heute kein Thema mehr. Das Projekt hätte nur mit dem damals geplanten, aber nie realisierten Wohnbauprojekt funk-tioniert.

Und was hält er vom Vorschlag der SPÖ, das Parkdeck am Bahnhof aufzustocken oder über eine Tiefgarage nachzudenken? „Das Parkdeck gehört nicht uns, sondern der ÖBB. Außerdem ist es eine technische Frage.“ Bei einer Tiefgarage ergebe sich die Frage der Finanzierung, so Gepp. Die SPÖ will nicht locker lassen: „Ein verkehrsfreier Hauptplatz ist eine Vision. Es ist klar, dass man sie nicht von heute auf morgen umsetzen kann“, meint Peterl.