Im Rahmen der Langen Einkaufsnacht jagte eine Veranstaltung die nächste. Den Startschuss machte „Natur im Garten“ mit dem Auftakt ihrer Aktion „Garten on Tour“.

„Es geht darum, den Garten in die Stadt zu bringen“, erklärte Landesrat Karl Wilfing den Hintergedanken, „denn garteln kann man auch auf dem kleinsten Fenstersims. Naturnahes Garteln ist überall machbar“, folgerte er. Zwölf Hochbeete wurden mittlerweile in der Stadt angelegt, bis dato gibt es acht Paten, die sich um die Pflege kümmern. Sie wurden für ihr Engagement geehrt.

Die großen Ehrungen standen dann am späten Nachmittag am Programm, als die Stadtverantwortlichen die besten Sportler der Stadt auf die Bühne holte. „Korneuburg ist eine der wenigen Gemeinden, in denen die Mitglieder in den Vereinen nicht weniger werden“, konnte Sport-Gemeinderätin Sabine Tröger freudig verkünden. Die Sportmedaille in Gold erhielt Nina Bruckmüller, die seit 1996 beim ATUS Korneuburg als Trainerin tätig ist.

Der Abend gehörte der Kultur: 31 Künstler stellen heuer im Rahmen des 13. Kunstkilometers in 50 Geschäften ihre Werke aus. Eine Torte gab’s für die Radiomacher des Korneuburger Stadtradios. Sie berichten seit fünf Jahren ehrenamtlich über die Ereignisse in der Stadt.

Die Geehrten

Sportler des Jahres 2016

Günther Reinwald, Kickboxen – Pointfighting

Sportlerin des Jahres 2016

Karoline Mischek, Tischtennis

Sport-Team des Jahres 2016

Rennmannschaft des Rudervereins: Chiara Halama, Lisa Howora, Ilva Lehner und Jelena Valcic

Sport-Newcomer-Award 2016

Fiona Klien, Mountainbike Cross Country

Garten-Paten: Nadja Platz, Andrea Helfenschneider, Vasilis Salamanopoulos, Michael Benedikter