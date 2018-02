Unter dem Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ hat die röm.-kath. Pfarre Korneuburg eine Ideenwerkstatt ins Leben gerufen. Ziel des Prozesses ist die Entwicklung eines Pastoralkonzepts. Seine Meinung kann man noch bis Mitte Februar im Rahmen einer Umfrage einbringen.

Der Anstoß kam einerseits von der Erzdiözese, anderseits wollte man auch ein Konzept zur Orientierung erarbeiten. „Was ist gut, was können wir anders machen, was gibt es Neues? Wie schaffen wir es, die Botschaft Jesu Christi zeitgemäß und ansprechend zu verkünden?“, formuliert Pfarrgemeinderat Klaus Michal, was er sich vom Ergebnis erhofft. Gemeinsam mit Barbara Doppler, Peter Schindler und Brigitte Lang-Hrdina arbeitet er federführend an der Umsetzung des künftigen Leitfadens.

Erfahrung hat Michal schon bei der Mitwirkung am Masterplan der Stadt und bei der Koordination des Pfarrumbaus gesammelt. Auch bei diesen Projekten stand die Frage im Mittelpunkt: Was wollen die Leute? „Wir wollen nichts von oben aufstülpen“ war da und dort die oberste Prämisse – und bestimmte letztlich die Entscheidung, wofür Geld ausgegeben wird. Für die Konzepterarbeitung wurden in einem ersten Schritt zehn Themenbereiche festgelegt. „Sie spiegeln die Aufgaben der Pfarre wider“, erklärt der Pfarrgemeinderat.

Die Umfrage wurde sehr offen gestaltet, um genügend Platz für neue Ideen zu lassen. Die Ergebnisse werden dann innerhalb der Gruppen, die von je einem Pfarrangehörigen und einen Bürger betreut werden, ausgewertet. Bei der Ideensammlung habe man immer die Botschaft Jesu Christi im Auge, „das ist ja die ureigenste Aufgabe der Pfarre“, beschreibt Michal. Das Schriftstück, das dann als Ergebnis am Tisch liegt, könne man durchaus mit dem Masterplan der Stadt vergleichen, sagt er.