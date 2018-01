Im Korneuburger Facebook-Forum überschlagen sich derzeit die Meldungen über Einbrüche. Vor allem der Bereich Stockerauer Straße/Leobendorfer Straße soll überdurchschnittlich oft Ziel von Kriminellen geworden sein.

Verdächtige Fußabdrücke gefunden

Franz Dokulil hat gerade noch Glück gehabt. Am Abend entdeckte er drei unbekannte Fußspuren in der frischen Erde im Garten vor seinem Haus. „Genau an dem Punkt, wo das Licht durch den Bewegungsmelder angeht“, schildert er. Er verständigte die Polizei, die die Spuren aufgenommen hat.

Bei der Polizei bestätigt man die Häufung von Dämmerungseinbrüchen. Zwölf Fälle wurden seit 1. November 2017 in Kor-neuburg gemeldet, der letzte bekannte Einbruch hat sich vor über einer Woche ereignet. „Wir fahren verstärkt Streife und gehen jedem uns bekannten Hinweis nach“, betont Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Thenner.

Beobachter wollen ein verdächtiges silberfarbenes Auto wahrgenommen haben. Das ist auch der Polizei bekannt. Genauso gibt es Fotos aus einer Überwachungskamera, die drei Männer zeigen.

Beratungsdienst informiert kostenlos

Auch bei der Stadtgemeinde weiß man über die Situation Bescheid, „der Sicherheitsdienst ist informiert“, sagt Bürgermeister Christian Gepp. Die Polizei ersucht auch die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Die Täter dringen vor allem in der Dämmerung vorwiegend durch Terrassentüren ein. „Wir ersuchen, verdächtige Wahrnehmungen immer gleich zu melden“, appelliert Thenner. Einmal mehr verweist er auch auf den kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, der kostenlos über Sicherungsmaßnahmen bei Gebäuden informiert. Dokulil blieb von einem Einbruch zwar verschont, „es bleibt aber ein ungutes Gefühl“. Damit ist er derzeit nicht allein.