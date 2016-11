Wie letzte Woche berichtet, macht sich die FPÖ große Sorgen, dass es im Zuge der geplanten Verwertung des Werftgeländes und durch die neuen Wohnungen im Bereich der Schaumannstraße zu einem Verkehrskollaps kommen könnte. Die anderen Parteien basteln schon seit Monaten an einem geeigneten Verkehrskonzept.

„Nur wenn wir an allen möglichen Schrauben drehen, kann es gelingen, den Bevölkerungszuwachs nicht 1:1 als Zuwachs im Kfz-Verkehr abzubilden. Denn das würde tatsächlich zu einem Verkehrskollaps in einigen Bereichen führen und die Lebensqualität in Korneuburg massiv beinträchtigen“, ist sich die Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Elisabeth Kerschbaum (Grüne) sicher.

„Die Korneuburger kennen ihre täglichen Wege und deren Schwachstellen am besten. Das ist das Know-how, das wir brauchen.“

Elisabeth Kerschbaum

In einem Mobilitätskonzept sieht sie mehr Sinn als in der Erstellung eines Verkehrskonzepts: Das Einzeichnen neuer Straßenzüge sei nur ein Schritt; andere Mobilitätsformen als der Automobilverkehr müssen aber ebenfalls angedacht werden. Das Ziel ist die Eindämmung des Zuwachses beim Kfz-Verkehr; verbleibende Engstellen sollen vermieden werden.

Nachdem insbesondere im Stadtgebiet nicht einfach ein paar Fahrstreifen hinzugefügt werden können, will man den Spagat jetzt durch Verkehrsverlagerungen schaffen.

Über 40 Maßnahmen vorgeschlagen

Dazu wurden bereits mehr als 40 Maßnahmen vorgeschlagen und in einem Workshop mit den Bürgern und der Politik bewertet. „Diese werden nun festgelegt. Es wird erhoben, wo welche Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden könnten“, erklärte Kerschbaum. Daraus berechnet der Verkehrsplaner Büro Traffix die voraussichtliche Kfz-Belastung in sechs verschiedenen Varianten und liefert damit konkrete Zahlen für eventuell notwendige Kapazitätserweiterungen im Kfz-Verkehr.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, ist man auf die Bürger angewiesen. Kerschbaum: „Jeder Korneuburger kennt sein Wohnumfeld und die täglichen Wege und ihre Schwachstellen am besten. Dieses Know-how brauchen wir, denn das Konzept soll nicht nur ein paar Verkehrsplaner und Politiker zufriedenstellen, sondern möglichst alle Korneuburger.“

Die Stadt lädt daher die gesamte Bevölkerung ein, am 30. November um 19 Uhr im großen Sitzungssaal ihre Wünsche im Detail kundzutun und über Lösungen zu diskutieren. Im Vorfeld kann man dies, wie bereits berichtet, auch schon online über die Website der Stadtgemeinde tun.