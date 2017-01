Korneuburg

Oft pressiert’s – nicht nur bei den ÖBB, sondern auch bei deren Fahrgästen. Als leidgeprüfter Pendler wurde man in den letzten Wochen auf eine harte Probe gestellt. Während in den Garnituren die Toiletten entweder besetzt, abgesperrt oder so verschmutzt waren, dass sie eigentlich gar nicht mehr zu benutzen waren, wartete, am Ziel der Reise angelangt, das nächste Ungemach.

Seit mehr als einem Monat prangte an der Toilettentür des Korneuburger Bahnhofs nämlich ein Schild mit dem Hinweis, dass die WC-Anlage wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten außer Betrieb war. Man wäre jedenfalls bemüht, die Arbeiten so rasch wie möglich abzuschließen und bat um Verständnis. Wer es bis dahin geschafft hatte durchzuhalten, stand also jetzt wieder vor dem selben – wenn auch noch drängenderen – Problem.

„Rasche“ Reparaturen dauerten einen Monat

Eine Frage (neben vielen anderen) drängte sich dabei auf: Warum die Reinigungs- und Reparaturarbeiten mehr als einen Monat dauerten, wo man doch von „raschen Instandsetzungen“ sprach, blieb dem Bahnbenutzer bis dato unerschlossen.

Wir fragten bei den ÖBB nach, wo denn das Problem liegen könnte. Pressesprecher Christopher Seif erklärte dazu: „Im Zuge eines Vandalismusdelikts wurden die Sanitäreinrichtungen völlig zerstört und für den Kunden deshalb unbenutzbar. Die Wiederinstandsetzungsarbeiten beginnen in dieser Woche.“ Beschädigt worden wäre laut Seif so ziemlich alles, was es dort zu beschädigen gibt. Die Höhe des Schadens konnte er nicht beziffern. Jedenfalls wäre der Vorfall bereits angezeigt worden.

Wann es zu dem Vandalenakt kam, konnte er ebenso wenig erklären wie die näheren Umstände der Tat, anhand derer man vielleicht die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung hätte bitten können. Und: Die Frage, warum die Reparaturarbeiten so lange gedauert haben und erst nach unserer Anfrage erfolgten, wurde – richtig geraten – leider von den ÖBB auch nicht beantwortet.