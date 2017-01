Korneuburg

„Nacht in Tracht“ der Bezirksbäuerinnen .

Die Bezirks-Bäuerinnen wissen, was es für eine gelungene Ballnacht braucht. Kein Wunder also, dass Bezirksbäuerin Magdalena Grabler im Großrußbacher Gemeindezentrum ein volles Haus begrüßen durfte: „Trotz Grippewelle und Ballmüdigkeit!“, wie sie in ihrer Begrüßungsrede betonte.