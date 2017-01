Neujahr mitten in der Stadt .

Bei der Silvestermeile am Hauptplatz in Korneuburg sorgte Stefan Kraft alias DJ GRAF-D mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte für großartige Stimmung. Es wurde getanzt, gesungen und gefeiert ehe dann um Mitternacht das Feuerwerk durch Martin Zimierski gezündet wurde. Danach wurde noch bis in die frühen Morgenstunden getanzt, gesungen und geschunkelt.