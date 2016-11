„Ich habe mich dazu entschieden, dass ich dem Krebs kein Zuhause gebe“, so die junge SP-Gemeinderätin Patricia Katsulis. Noch im November wird sich die 26-jährige Korneuburgerin einer Mastektomie unterziehen. Beide Brüste werden entfernt, um das Brustkrebsrisiko zu minimieren.

„Ich habe bereits zwei Krebsfälle in meiner Familie miterlebt. Mein Vater ist an einem Hirntumor gestorben, meine Mutter hatte Brustkrebs“, erzählt Katsulis. Sie hat beide Elternteile durch die Chemotherapie begleitet und weiß, wie hart eine Krebserkrankung die ganze Familie trifft. „Ich möchte das niemandem antun. Und ich möchte auch nicht in der Ungewissheit leben“, steht für Katsulis fest.

Denn in ihrer Familie ist Krebs eine Frage der DNA. Ein Test ergab, dass Katsulis das risikoreiche Gen in sich trägt. „Als ich davon erfuhr, war ich einfach nur froh, dass es nicht meine kleine Schwester getroffen hat“, schildert sie. Denn nach all den Jahren, in denen der Krebs in ihrem Leben allgegenwärtig war, hat sie gelernt, mit ihrem Schicksal umzugehen.

"Früherkennung als einzige Chance"

„Am wichtigsten ist, dass man offen über Krebs spricht. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für sein Umfeld“, ist Katsulis überzeugt. Deshalb organisierte sie eine „Bye Bye Boobies“-Party und feierte mit ihrer Familie und Freunden, anstatt sich der Angst und der Trauer hinzugeben. „Ich sehe es so: Ich habe mit einer Mastektomie die Chance, etwas gegen den Krebs zu tun. Jedenfalls will ich mich nicht von ihm überraschen und mein Leben auf den Kopf stellen lassen“, macht sie klar.

Katsulis hat sich den Kampf gegen den Krebs und die Angst davor zur Aufgabe gemacht. Ihre jüngste Aktion war ein „Pink- Ribbon-Frühstück“, das auf die Wichtigkeit der Früherkennung aufmerksam machen sollte. „Brustkrebs streut extrem schnell. Die Früherkennung ist die einzige Chance“, weiß sie aus Erfahrung.