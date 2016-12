Laut Anklage hatte er im Weinviertel eine 13-Jährige begrapscht und sich vor einer 17-Jährigen entblößt, während er Hand an sich anlegte. Der Beschuldigte bestritt einen derartigen Ablauf bzw. jegliche Absicht. Das Verfahren wurde auf Ende Jänner vertagt.

Der in Aleppo geborene Mann war vor fünf Jahren aus seiner Heimat geflohen. Er ist verheiratet und hat eine achtjährige Tochter, mit der er an einem Frühlingstag zu einer Pferdekoppel radelte, um dort mit seiner Tochter die Tiere zu beobachten und zu streicheln. Am Zaun stehend umfasste er ein Mädchen von hinten und presste seine Hände auf ihre Brust, sagte die Staatsanwältin. Im August kam es dann bei einem Brunnen zu dem zweiten Vorfall.

Die Aussagen der belästigten Opfer seien eindeutig, meinte die Anklägerin. "Sie lügen", hielt der 42-Jährige via Dolmetscherin dagegen. Nach seiner Darstellung handelte es sich im ersten Fall um eine unabsichtliche Berührung, als ein Pferd, dem er Gras füttern wollte, eine rasche Kopfbewegung machte. Im zweiten Fall habe er lediglich urinieren wollen, die 17-Jährige sei 40 Meter entfernt gewesen und ihm gar nicht aufgefallen. Der Richter warf die Frage auf, aus welchem Grund denn die Mädchen die Unwahrheit sagen sollten. "Keine Ahnung", entgegnete der 42-Jährige, blieb aber bei seiner Version.

"Es war Absicht"

Die Erzählungen der Zeuginnen klangen anders. "Es war Absicht", war die 13-Jährige überzeugt. Der ihr Unbekannte habe sich ihr genähert. Nach dem ersten "Anstreifen" rückte sie ein Stück weiter ab, doch dann stellte er sich hinter sie und umschlang sie. Die Schülerin wehrte sich, rannte davon und ging nach Hause, wo sie ihrem Großvater erzählte, was passiert war. Dieser begab sich daraufhin sofort mit ihr zur Polizei.

Die 17-Jährige wollte nicht in Gegenwart des Beschuldigten aussagen. Sie saß damals auf einer Bank und telefonierte mit einem Freund, als der Mann vor ihr seine Hose öffnete und sich rieb. Angesichts seiner Erektion zeigte sie ihm "den Vogel" und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten ließ er sein Fahrrad stehen und lief in den Wald, um abzuhauen, meinte die Zeugin.

Die Wienerin war damals zu Besuch bei ihrer Großmutter im Weinviertel. Nun soll noch der Bekannte, mit dem sie während des Vorfalls telefoniert hatte, geladen werden. Als weiterer Verhandlungstermin wurde der 30. Jänner angesetzt.