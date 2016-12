Rund 37.000 Euro kostet der Sicherheitsdienst die Stadt jedes Jahr. Der hat bei seinen Patrouillen nicht nur ein Auge auf die Sicherheit in der Stadt, sondern ist auch für das Auf- und Zusperren des Rathauses verantwortlich, was den Hausmeister obsolet machte. Der SPÖ sind die Ausgaben seit Jahren ein Dorn im Auge. Der Kritik folgt jetzt ein konkreter Vorschlag: Die Sozialdemokraten stellen die Idee einer eigenen Stadtpolizei in den Raum.

"Einfach ein Denkanstoß"

„Es ist einfach ein Denkanstoß“, sagt SP-Stadtrat Martin Peterl. Die Polizeiinspektion bliebe von den Plänen unberührt. Von dem Geld, das die Stadt aus der Kurzparkzone einnimmt, und den Kosten für den Sicherheitsdienst könnte man eine Stadtpolizei finanzieren, so die Überlegung. Auch die Überwachung von 30-km/h-Zonen könnte Geld in die Gemeindekassa spülen.

Bürgermeister Gepp aufgrund der Kosten skeptisch

Bürgermeister Christian Gepp (VP) ist aufgrund der Kosten skeptisch. | NÖN

„Man muss sich das durchrechnen“, weiß Peterl, der mit rund 70.000 Euro pro Beamten und Jahr rechnet. Die Idee sei auch gar nicht neu, gibt der SP-Stadtrat zu denken, „bis in die späteren 70er-Jahre hat es in Korneuburg eine Stadtpolizei gegeben.“

Dass sich eine Stadtpolizei über Radarmessungen finanzieren würde, missfällt VP-Bürgermeister Christian Gepp. Auch die Kosten sind ihm ein Dorn im Auge. „Alleine mit den Kosten aus dem Sicherheitsdienst geht sich nicht einmal ein Beamter aus“, begründet er seine Skepsis gegenüber der Einführung einer Stadtpolizei.