Geht es nach den Grünen, dann muss der Schulweg vor den beiden Korneuburger Volksschulen sicherer werden. Das Problem sind die „Elterntaxis“, die in der Busspur, in Grünflächen oder auf den Sperrflächen parken.

Mittels Dringlichkeitsantrag in der letzten Gemeinderatssitzung wollte man dem „Verkehrschaos“ ein Ende setzen. Da sich der Mobilitätsausschuss nicht auf Maßnahmen einigen konnte, wollte die Grüne-Mobilitätsstadträtin Elisabeth Kerschbaum den Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. Der Punkte schaffte es auch einstimmig auf die Tagesordnung.

Doch nicht alle orteten Handlungsbedarf. „Ich weiß nicht, was Kerschbaum da für ein Horrorszenario zeichnet“, ärgerte sich VP-Baustadtrat Hubert Holzer. Der Bereich vor den Schulen sei kein Unfallhäufungspunkt, das Problem „an den Haaren herbeigezogen“, wetterte er, „dort gibt es einen Polizisten, der den Verkehr regelt. Das ist ja lächerlich!“

„Man entlässt schon wieder die Eltern aus der Pflicht. Es ist ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir alles regeln.“ Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (ÖVP)

VP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser bekommt als Poly-Direktorin die Situation jeden Tag hautnah mit. Ihr Urteil: „Dort herrscht Chaos, aber Gefahr ist nicht im Verzug. Die Eltern würden am liebsten in den ersten Stock mit dem Auto fahren“, weiß sie aus Erfahrung. Auch Grüne-Gemeinderätin Susanne Springer kennt als Lehrerin die morgendlichen Szenen: „Ein Kind wurde fast niedergeführt.“ Die Eltern würden ihre Kinder aus Angst vor dem Verkehr nicht in die Schule gehen lassen, gleichzeitig produzieren sie als „Elterntaxis“ das Problem. „Da beißt sich die Katze in den Schwanz“, sagt Springer.

Die beiden Volksschuldirektorinnen haben bereits mittels Elternbriefen zu mehr Rücksichtnahme aufgerufen. Laut VP-Bürgermeister Christian Gepp liegt bereits ein konkreter Vorschlag der städtischen Fachabteilung auf dem Tisch: Zu Schulbeginn sollen bis zu sechs Kiss&Ride-Parkplätze im Bereich vor dem Gebietsbauamt geschaffen werden. Ebensolche Parkplätze kann sich Gepp auch im Bereich der Guggenberger-Sporthalle vorstellen. „Das ist für mich die sicherste Lösung“, hielt der Stadtchef fest und begründete: „Von dort können die Kinder am Gehsteig ohne die Straße zu überqueren zur Schule gehen.“

Die Kiss&Ride-Parkplätze am Ring stießen bei SP-Vizebürgermeister Thomas Pfaffl auf Skepsis: „Die Frage ist, ob Schrägparkplätze dafür geeignet sind?“, stellte er in den Raum. Gepp verwies auf die durch den Stau ohnehin geringe Geschwindigkeit in dem Bereich. Fuchs-Moser störte, dass man mit diesen Maßnahmen die Eltern aus der Pflicht nimmt. Man einigte sich schließlich, die Lösung des Problems wieder in den Mobilitätsausschuss zu verweisen, wo Konzepte ausgearbeitet werden sollen.