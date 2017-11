Ältere Bürger können sich noch erinnern: Als die Werft Mitte der 90er geschlossen wurde, überlegte die damalige SPÖ-Stadtregierung, hier Betriebe aus China anzusiedeln. Man stand in regem Kontakt mit dem asiatischen Land und tätigte auch so manche Reise dorthin. Mittlerweile ist man aber klüger und konzentriert sich auf eine realistischere Vorgehensweise, um das Areal zu vermarkten. Im Rahmen des Masterplans 2036, in dem sich die Stadt eine komplette „Novellierung“ verordnet, steht dieses Thema jedenfalls ganz oben auf dem Tapet.

„Es wird noch ein Jahrzehnt, wahrscheinlich aber noch länger dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist.“SP-Vizebürgermeister Thomas Pfaffl

Wie berichtet, gewann das Züricher Planungsbüro KCAP den internationalen Wettbewerb zur Verwertung des Werftareals, der von der Stadt ausgelobt wurde. Letzte Woche präsentierten Vertreter von KCAP den Status quo im Rathaussaal. Die Infoveranstaltung diente nicht zuletzt auch dem Zweck, neue Ideen, Anregungen, Wünsche und Beschwerden der Bevölkerung zu bündeln und damit eine Basis zur Erstellung des Flächenwidmungsplans zu schaffen.

Sefko-Geschäftsführer Roland Raunig, Vizebürgermeister Thomas Pfaffl und die KCAP-Vertreter betonten, dass es bis zur endgültigen Realisierung doch noch so einige Zeit dauern würde. Gemunkelt wurde von zumindest einem Jahrzehnt, wahrscheinlich wird es aber noch um einige Jährchen länger dauern – „Step by Step“ lautet die Devise.

Werft soll näher an die Stadt gerückt werden

Die Hälfte des Areals soll jedenfalls Wohnbauzwecken dienen, der Rest der Ansiedelung von Gewerbebetrieben, darunter ein Hotel, ein Fischrestaurant und Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Zugänge zur Donau, die Verwertung der Slippanlage, möglicherweise als Strand, Promenaden, großzügige Grünbereiche, Kinderspielplätze, Nutzung der bestehenden Veranstaltungshallen wurden in vier Cluster unterteilt und die Anbindung zur Stadt natürlich bereits inkludiert.

Neben den zwei vorhandenen Zufahrtsstraßen bei Bahnhof und Scheibenstand will man jetzt noch einen Rad- und Fußgängerzugang errichten, nicht zuletzt, um das Gelände näher an die Stadt zu bringen. Vizebürgermeister Thomas Pfaffl bezifferte die Kosten alleine dafür mit mehr als zwei Millionen Euro.

Freilich: Die wären nicht sofort zu begleichen. Vorläufig befindet man sich immer noch im Planungsstadium. Denn, wie bereits gesagt, es wird noch etliche Jahre dauern, bis die Korneuburger ihr Paradies genießen und Gäste ins Land locken können. Hindernisse gibt es bis dahin genug: Die Interessen mehrerer Eigentümer müssen unter einen Hut gebracht und Investoren gefunden werden, ein passendes Verkehrskonzept wäre ebenfalls nicht schlecht. Hier will man sich mit der Firma Traffix einen versierten Verkehrsplaner ins Boot holen.

Und so geht es weiter: Wenn der endgültige Plan vom Gemeinderat und den Behörden genehmigt wurde, folgt der Architektenwettbewerb. Jetzt schon über die weiteren Schritte nachzudenken, würde laut den Planern derzeit nur wenig Sinn machen.