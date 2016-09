Ab 11. Dezember fährt die S-Bahn im 15-Minuten-Intervall nach Korneuburg. Die Bürgermeister der Region hatten die Taktverdichtung in den vergangenen Jahren massiv gefordert (die NÖN berichtete).

Von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 bis 20 Uhr wird von zwei auf vier S-Bahn-Züge pro Stunde in beide Richtungen verdichtet. „Die Region um Korneuburg ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, viele Menschen pendeln zum Arbeiten nach Wien. Ab Dezember steht ein deutlich verbessertes Angebot für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Wien und Korneuburg zur Verfügung“, erklärt Karl Wilfing den Handlungsbedarf.

Eine Taktverdichtung bis Stockerau sei derzeit nicht möglich, „da müssten wir Halte herausnehmen“, begründet der Landesrat.

