Kaum ein Thema berührte in letzter Zeit so wie das Schicksal des afghanischen Flüchtlings Bashir Ahmad Soleimankhel. Wie bereits berichtet, droht ihm eine Abschiebung in sein Heimatland. Letzte Woche hätte über seinen Asylantrag in letzter Instanz entschieden werden sollen. Aufgrund der Erkrankung des Dolmetschers wurde die Verhandlung aber auf unbestimmte Zeit vertagt. Ein Ersatztermin steht derzeit noch aus.

Wie Karinja Pangerl von der Initiative LE gegenüber der NÖN bestätigte, wäre „mangelnde Integration“ ausschlaggebend für den negativen Entscheid in erster Instanz gewesen. Mittlerweile wären aber Belege dafür gesammelt worden, die sein Inte-grationsbestreben dokumentieren. So spielt er nicht nur in der Kampfmannschaft des SV Langenzersdorf, sondern ist auch Trainer von Jugendmannschaften – und vor allem überall beliebt.

Nächster Termin erst im Herbst?

Karinja Pangerl: „Bashir hat das große Glück, mit Harald Helten einen sehr engagierten Paten zu haben.“ Dieser kümmert sich auch um die rechtlichen Belange. Helten war auch bei den Verhandlungen dabei und weiß, wie es jetzt weitergeht: „Die zuständige Richterin hat den nächsten freien Verhandlungstermin erst im September. Sie wird sich aber bemühen, einen Termin für Bashir bis Ende Juni einzuschieben.“

Helten lässt gegenüber der NÖN tiefer in die Entscheidungsgründe der ersten Instanz blicken: „Der Hauptablehnungsgrund war mangelnde Glaubwürdigkeit, weil Bashir ‚teilnahmslos‘ von den schrecklichen Dingen erzählt habe, die seinem Vater und seinem Großonkel, die beide ermordet wurden, angetan worden waren.“ Infolge wäre seine persönliche Bedrohung als unplausible Lügengeschichte dargestellt worden. Helten führt dies nicht zuletzt auf Nervosität zurück.

Mittlerweile sammeln die Initiative LE und der SV Langenzersdorf weiter Unterstützungserklärungen für den jungen Afghanen. Der kann jetzt freilich nur auf seine Verhandlung und ein positives Ende warten.