Langenzersdorf , Bisamberg

Um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen, hat die Bürgerinitiative für kommenden Freitag, den 12. Mai, von 6.30 bis 8.30 Uhr eine Demonstration angemeldet und wird die Autobahnauffahrt Korneuburg Ost in Richtung Wien sperren. „Das machen wir jetzt jede Woche, das ist unser gutes Recht“, kündigt Etzelsdorfer an. Begleitet wird die Initiative von Bisamberger Politikern wie VP-NRAbg. Dorothea Schittenhelm und VP-Ortschef Günter Trettenhahn.

Die Angst der betroffenen Bürger ist, dass die Post das Projekt in Salamitaktik verwirklicht. Zwei Insider, die mit der Initiative Kontakt aufgenommen haben, geben der Befürchtung neue Nahrung. „Wir haben nicht gedacht, dass ein halbstaatlicher Betrieb uns mit Fake-Informationen vorführen kann“, ist Etzeldorfer nach den Gesprächen erschüttert. Den Insidern zufolge soll – anders als dargestellt – von Langenzersdorf künftig das ganze Weinviertel und ein Teil des Waldviertels beliefert werden. Auch Pakete von Amazon Prag sollen künftig hier ausgeliefert werden. Post-Sprecher David Weichselbaum dementiert diese Vermutung.

Was den Verkehr betrifft, zeichneten die Insider ein Horrorszenario. Die Darstellung der Post beschränke sich nur auf die posteigenen Fahrten, nicht eingerechnet seien Subunternehmer, an die die Post auslagert. Die Post bestätigt, dass ein Drittel der Fahrten wie bisher durch Frächter erfolge. Diese seien aber sehr wohl in den Verkehrsberechnungen berücksichtigt. „Pkw-Transporte zahlen keine Maut und werden daher nicht ausweichen“, so Weichselbaum.

Rund 800 Unterschriften hat die Bürgerinitiative gegen das Projekt schon gesammelt. Der Widmungsakt liegt beim Land NÖ als Aufsichtsbehörde.

