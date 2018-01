Frohlocken bei den einen, Katzenjammer bei den anderen. Nach dem doch etwas überraschenden Aus des Postverteilerzentrums so kurz vor den Landtagswahlen stellt man sich nun die Frage: Was passiert jetzt eigentlich mit dem ca. 40 Hektar großen Areal?

Arbesser: "Streben Nutzung als Betriebsgebiet an"

Der Langenzersdorfer VP-Bürgermeister Andreas Arbesser gibt jedenfalls bereits eine Richtlinie vor: „Auch wenn das Postzentrum nicht errichtet wird, so streben wir doch eine künftige Nutzung als Betriebsgebiet an.“

Die weitere Vorgehensweise wäre mit dem Eigentümer – wer das auch immer in Zukunft sein wird – abzustimmen. Eine Nutzung als Logistikzentrum schließt er aus. „Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, da es noch keine Gespräche gegeben hat“, so der Ortschef.

Mit einer konkreten Idee wartet hingegen die SPÖ Langenzersdorf auf: Sie schlägt ein Bürgerbeteiligungsprojekt vor. Alle betroffenen Bürger könnten Teile der Grundstücke erwerben. „Gemeinsam sollten wir das Projekt dann zukunftsfit und nachhaltig entwickeln können“, konkretisierte SPÖ-Sprecher Christoph Baumgärtel den Vorschlag seiner Partei. Voraussetzung wäre allerdings eine dementsprechende Widmung, mit der verhindert werden soll, dass Langenzersdorf zum Industriegebiet verkommt.

Gar nicht so glücklich reagierten die Grünen auf das „Aus“, da das Projekt für Langenzersdorf wichtig gewesen wäre, wie man betonte. Vieles wäre schiefgelaufen und man hätte das Pferd von hinten aufgezäumt, anstatt die Anrainer mit mehr Infos zu versorgen. Vor allem die Post wäre hier säumig gewesen. Grünen-Chefin Waltraud Stindl hält aber auch einen politischen Hintergrund für sehr wahrscheinlich – Stichwort: Landtagswahlen.

Bürgerinitiative fordert Rückwidmung

Selbst hätte man noch keine konkreten Vorschläge, was die Zukunft des Areals betrifft. Man wolle dies erst in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen besprechen. Stindl verweist aber auf eine Idee der Grünen, die man schon vor Jahren vorgeschlagen hatte: „Man könnte Betriebe ansiedeln, die sich mit innovativen Zukunftstechnologien („Green Jobs“) beschäftigen. Ein Betriebsgebiet wird es aber schon bleiben.“

Für die Bürgerinitiative steht fest: Die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Sie fordert eine Rückwidmung des Grundstücks. In weiterer Folge soll in Zusammenarbeit mit allen Parteien eine Lösung gefunden werden, die sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft und das Land tragbar ist. „Wir sind froh, dass die Politik eingesehen hat, dass ein Paketzentrum nicht in ein Wohngebiet gehört“, erklärte Brigitte Etzelsdorfer von der Bürgerinitiative LELOG.

Trettenhahn: "Region braucht hochwertige Arbeitsplätze"

Der Bisamberger VP-Bürgermeister Günter Trettenhahn zeigte sich im NÖN-Gespräch vorerst einmal glücklich, dass das Großprojekt abgesagt wurde, andererseits weiß er aber auch, dass das Areal in Zukunft nicht brach liegen und einer Verwertung zugeführt werden wird: „Die Region braucht hochwertige Arbeitsplätze und entsprechende Unternehmen, die auch zum Wohngebiet passen.“ Alle drei Gemeinden müssten jetzt zusammenwirken und sich bewusst werden, wie das Ganze in 20 Jahren ausschauen soll.