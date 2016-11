Langenzersdorf

Freunde werden sie wohl nicht mehr: Zwischen Martin Trimmel und seinem Nachbar gibt es einiges an Konfliktpotenzial. Der eine fürchtet um sein Geschäft, der andere „hat halt nur am Wochenende Zeit“ für seinen Garten. Die beiden Männer sprechen nicht mehr miteinander.

„Schon Wochen vor dem eigentlichen Abholtermin lagert er Grünschnitt direkt vor seinem Zaun, also auf öffentlichem Grund“, bemängelt Heurigenwirt Trimmel. Immerhin erschwert der Müll seinen Gästen die Zufahrt zu seinem Lokal. Der Nachbar, schwer mit einem Busch Ästen bepackt, winkte beim NÖN-Lokalaugenschein ab: „Es hat keinen Sinn, ihm das zu erklären. Er versteht es ja sowieso nicht.“

„Das Problem mit der Lagerung des Grünschnitts betrifft das gesamte Gemeindegebiet. Wir wollen an einer Lösung arbeiten.“

Peter König, Gemeinderat

Trimmel argumentiert anhand von Fotos. Demnach hätte sein Nachbar bereits am 26. Oktober mit der Entsorgung seines Grünschnitts begonnen. „Da ist auch viel Kleinzeug dabei, das man mit dem Greifer gar nicht entsorgen kann“, schäumt er. Am 7. November lagen gleich wieder Sträucher und Äste auf der Straße. Nach einer Intervention wurde die Gemeinde noch am Wochenende aktiv.

Trimmel befürchtet, dass dies nun zu Lasten der Steuerzahler geht. Der Gemeinderat Peter König stellte fest: „Die gegenseitige Rücksicht nimmt offenbar immer mehr ab.“ Er versprach aber, sich dem Problem anzunehmen: Die Lagerung von Grünschnitt soll in den nächsten Wochen diskutiert werden.

Gemeinde reagierte

Der Vorsitzende des Abfallwirtschafts-Ausschusses Robert Korp will hingegen wegen einiger Einzelfälle das System als solches nicht infrage stellen: „Die Grünschnittabfuhr ist ein Service, das von den Bürgern sehr geschätzt wird. Besonders seit der Einführung der kompostierbaren Säcke wird diese auch sehr effizient durchgeführt.“

Wenn sich jemand nicht an die Vorgaben der Gemeinde hinsichtlich Termin der Lagerung halten, will die Gemeinde aber auf jeden Fall Konsequenzen ziehen. Im Falle des Nachbarns Martin Trimmels reagierte die Gemeinde sofort und befreite die Parkplätze vom Grünschnitt.