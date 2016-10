Langenzersdorf

Dabei ging es um ein „Gartenprojekt“ für Langenzersdorfer und Flüchtlinge, nicht zuletzt auch als Möglichkeit der Begegnung und für die Flüchtlinge des Heims „Anissa“, um sich sinnvoll zu beschäftigen.

Christine Haider ist eine Anrainerin, welche die Petition mit verfasst hat. „Uns geht es nicht um das Projekt, sondern nur darum, dass sich an dem dafür bestimmten Platz keine neue Drogenszene etabliert!"

Die Grünen schäumen vor Wut

Die Grünen werfen jetzt Bürgermeister Andreas Arbesser vor, vor den ca. 200 Siedlern der Dirnelwiese, die ihre Bedenken und Sorgen in diese Petition legten, in die Knie gegangen zu sein, und schäumen vor Wut. Gegenüber der NÖN rechtfertigen sich die VP-Ortspolitiker: „Die Bedenken der Anrainer wurden von uns ernst genommen und in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Gemeinde und Flüchtlingskoordinator erörtert.“

Dabei wurde einvernehmlich beschlossen, vom Projekt in dieser Form Abstand zu nehmen.

