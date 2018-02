Seine Liebe galt der Fliegerei und er war Pilot im Ersten Weltkrieg. Sein Motto war stets „Runter kommen sie alle“.

Die Langenzersdorferin Marion Meissner war von ihrem Großvater Franz Leo Sigl und seinen Geschichten über die Fliegerei so begeistert, dass sie jetzt gemeinsam mit Rudi Ster und Reinhard Ringl ein Buch über sein Leben herausgegeben hat, das am 28. Februar im Langenzersdorf-Museum vorgestellt wird. Der Titel „Runter kommen sie alle“ drängte sich dabei förmlich auf.

Messner plaudert darüber, wie alles begann: „Es war ein Artikel in einer Tageszeitung im Jahre 2014, der mich aufhorchen ließ. Darin wurde über einen Fotografen im Ersten Weltkrieg berichtet. Seine Enkelin hatte ein Buch über ihn herausgegeben.“ Das war die Initialzündung. „Ich spürte sofort, dass ich nun endlich am Ziel war“, so Meissner. Nach einem Mailverkehr mit der Buchautorin bekam sie die Adresse von Rudi Ster, einem passionierten Flughistoriker, der gemeinsam mit Reinhard Ringl schon an mehreren einschlägigen Büchern gearbeitet hatte.

"Ging ihm immer um seine Leidenschaft für die Fliegerei"

Gemeinsam traf man sich zum Stöbern im Keller von Marion Meissner – und wurde fündig; Erinnerungsstücke und Schriftstücke, eine schier unerschöpfliche Quelle hatte sich hier aufgetan. Was sie besonders an ihrem „Opi“, wie sie ihn liebevoll nennt, imponierte, war seine Vielfältigkeit. „Er hat auch nach dem Krieg Sinnvolles aus seiner Passion gemacht, wie etwa Flugshows zugunsten der Kriegshinterbliebenen oder auch, die Fliegerei einem breiten Publikum nahezubringen.“

Später wechselte er dann „auf den Boden“: Er eröffnete eine Fahrschule und zeigte auch hier im Firmenlogo die Affinität zum Fliegen. Meissner: „Es ging ihm aber immer vordergründig um seine Leidenschaft für die Fliegerei und nie um eine Begeisterung für diesen so sinnlosen Krieg! Leider starb er viel zu früh für mich und wir haben nie im Detail über seine Fliegerei gesprochen, außer dass er kurz vor Kriegsende abgeschossen wurde und schwer verletzt überlebt hat. Die Faszination für seine Geschichte kam erst im Laufe meines Lebens, als ich erwachsener wurde.“