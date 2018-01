Gegen das Projekt gab es von Beginn an Widerstand. Bereits im vergangenen Mai hatte eine Bürgerinitiative angekündigt, "mit allen rechtlichen Mitteln" gegen das geplante Post-Verteilerzentrum an der A22 (Donauuferautobahn) bei Korneuburg Ost kämpfen zu wollen. Post-Chef Georg Pölzl meinte damals, er sei "zu 99 Prozent sicher dass es kommt".

In der Folge schlugen SPÖ-Vertreter von Bisamberg, Langenzersdorf und Korneuburg eine Verlegung des von einer Bürgerinitiative heftig kritisierten Standortes vor. Der niederösterreichische Umweltanwalt Thomas Hansmann empfahl nach einer Prüfung eine Neuauflage der Widmung inklusive Strategischer Umweltprüfung (SUP). Auf letztere pochten dann auch die Gegner des Vorhabens.

Erst vergangene Woche wandte sich die Bürgerinitiative "Nein zum Logistikzentrum Langenzersdorf" in einem Offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Dabei wurde an die "Vorsitzende der NÖ Landesregierung" appelliert, dass sie ihrer "Verantwortung als objektives Regulativ und Entscheidungsgremium im Dienste der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher" in der Sache Logistikzentrum Langenzersdorf nachkomme.