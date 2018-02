Die tote Wienerin (62), die am Sonntagvormittag in der Langenzersdorfer Seeschlacht gefunden wurde, ist ertrunken. Das hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Mittwoch nach der Obduktion mitgeteilt.

„Es konnten keine äußeren Verletzungen festgestellt werden“, sagt Staatsanwaltschaft-Sprecher Friedrich Köhl. Man geht von Suizid oder einem Unfall aus.

Die im Wasser treibende Frau war zeitgleich von einem Jogger und einer Spaziergängerin entdeckt worden ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Die Tote wurde in der Folge von der Feuerwehr geborgen. Die Identität der Frau wurde laut Köhl geklärt, weil auch eine Handtasche mit Personaldokumenten gefunden worden war.