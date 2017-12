Die Plakatständer in der Gemeinde sind VP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha schon länger ein Dorn im Auge. „Wochenlang stehen die A-Ständer herum und werden nicht weggeräumt“, ärgert sich die Ortschefin.

Deswegen brachte sie in der letzten Gemeinderatssitzung den Vorschlag ein, künftig ein Verbot für A-Ständer am Dorfplatz und am Platz vor der Apotheke zu beschließen. „Unser Dorfplatz wird über die Gemeindegrenzen bewundert, durch die ganzen A-Ständer wird der Anblick aber verschandelt, alles ist zugepflastert“, begründet sie den Entschluss.

Schaukästen vorhanden

Batoha wies in der Sitzung auch darauf hin, dass alle Fraktionen und Vereine am Dorfplatz eigene Schaukästen für Informationen haben und deswegen die A-Ständer ohnehin nicht benötigen. Das Verbot auf dem Dorfplatz brachte die Ortschefin einstimmig durch, jenes rund um die Apotheke wurde in den zuständigen Ausschuss verwiesen.