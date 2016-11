Brandalarm im „Ice & Snack Grünzweig“ .

Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg mit dem Einsatzstichwort „Brandverdacht“ in das Lokal „Ice & Snack Grünzweig“ am Hauptplatz alarmiert. Die Erstmeldung lautete „verrauchtes WC“. Zwei Einsatzfahrzeuge mit sechs Mann rückten binnen weniger Minuten aus.