Alles, was in Niederösterreich bezüglich Museum Rang und Namen hat, wird sich im März im Korneuburger Stadtsaal treffen. Unter dem Titel „Schätze ins Schaufenster“ findet der 22. Niederösterreichische Museumstag statt. Erwartet werden an die 120 Experten. Die Tagung ist übrigens für alle zugänglich.

Im Mittelpunkt steht dabei das erst vor einem Jahr feierlich eröffnete Museums-Schaudepot im Kulturzentrum, wo kulturgeschichtlich bedeutende museale Sammlungen aus ganz Niederösterreich erfasst sind und gelagert werden.

„Die Veranstaltung verspricht jedenfalls ein buntes Kaleidoskop an Berichten, Präsentationen und Bilddokumenten aus dem Fundus des Museumsdepots zu werden“, freut sich die Obmann-Stellvertreterin des Museumsvereins, Melanie N. Lopin, die noch kurz vor ihrem Mutterschutz im Namen des NÖ-Museumsmanagements kräftig bei der Organisation mitarbeitet und fleißig die Werbetrommel rührt.

Besuch im He-Lo-Theater und im LE-Museum

Einige Details wurden schon bekannt. Neben einer Diskussion rund um das Thema Expertenwissen zu volkskundlichen Sammelbeständen wird es parallel dazu ein Besichtigungsprogramm in Korneuburg mit einer Stadtführung geben.

Auch der Besuch des He-Lo-Szenarium- Puppentheaters und -museums sowie des LE-Museums mit seinen Skulpturensammlungen von Hanak und Charoux in Langenzersdorf stehen auf der Tagesordnung. Melanie Lopin: „Für uns ist das eine ganz große Ehre, aber auch eine große He-rausforderung, auf die wir uns schon sehr freuen.“