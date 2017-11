"Mord am Hauptplatz" hielt Publikum in Atem .

Die „Neue Bühne Hausleiten“ übertraf wieder alle Erwartungen mit ihrer ersten Krimi-Komödie, diesmal wurden die Besucher mit dem Stück „Mord am Hauptplatz“ köstlich unterhalten.

Die Handlung ist spannend, sorgt aber auch für sehr viel Erheiterung: In der beschaulichen Gemeinde werden mehrere Morde an wohlhabenden Pensionistinnen verübt. An der Klärung mischen unter anderem zwei Dorfratschen mit, was die Arbeit für die Ermittler natürlich nicht einfacher macht.