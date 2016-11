„Sauer werden nur die sein, die auf Urlaub gefahren sind!“, ist sich Christian Fetz sicher. Während sich der Weihnachtszauber über die Stadt legt, denkt er schon an den Sommer: Der sonst so ruhige August soll 2017 mit einer Reihe Events belebt werden.

„Immer mehr Menschen verbringen den Sommer zu Hause“, weiß Fetz. Deshalb möchten er und das Team des Stadtmarketings den Urlaub daheim umso schöner gestalten. Dabei wird auf eine Mischung aus neuen Events und altbewährten Veranstaltungen gesetzt, wie den unverzichtbaren Musiksommer. „Inspiriert vom Schmetterling, der von Blüte zu Blüte flattert, soll ein neues Format des Miteinanders entstehen“, will Fetz Betriebe und Vereine eng einbinden.

„Inspiriert vom Schmetterling, der von Blüte zu Blüte flattert, soll ein neues Format des Miteinanders entstehen.“

Christian Fetz

Es wird ein großes Gewinnspiel geben, als Hauptpreis winkt ein neues Auto. Konzerte und Musikevents für jedes Alter stehen ebenfalls am Programm. Die jüngsten Bewohner können im Stadtmuseum eine heiße Spur verfolgen, ein wahrer Sommernachtstraum soll die Ballnacht im Rathaus werden. Bei einem Wettbewerb wird sich zeigen, welche Talente die Kor-neuburger haben. Ein Kinoabend in der Werft verspricht ein besonderes Filmerlebnis. Fetz hat jedoch einen klaren Favoriten: „Als kulinarisches Highlight wird es ein ‚Tafeln am Hauptplatz‘ geben“, freut er sich.

Den Abschluss macht dann das Sommerfest am 26. August, das das Stadtfest ablösen soll. „Der Rummelplatz ist Geschichte, das ist nicht mehr passend“, so Fetz. Musik und gutes Essen gehören aber nach wie vor dazu. Ende Jänner soll dann das endgültige Programm stehen.