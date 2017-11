In der Facebook-Gruppe „Was ist los bei uns in Stockerau“ zweifelten mehrere User den neuen Kreisverkehr an der Kreuzung der Eduard-Rösch-Straße zur Wiesener Straße an. Einige fragten sich, „wann es das erste Mal klescht“. Sie wollen beobachtet haben, dass Autofahrer den flachen Kreisverkehr nicht aus- sondern gerade durch ihn durchfahren.

Kreisverkehre für mehr Sicherheit

Im Gespräch mit der NÖN bezog Ulrich Rinner, Leiter der Straßenmeisterei in Sierndorf, zu den Vorwürfen aus dem Internet Stellung: „Meines Wissens nach passieren auf einem bombierten Kreisverkehr genau so wenige Unfälle wie auf einem flachen. Ein Kreisverkehr ist ja da, um den Verkehr zu beruhigen und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren“, erzählt er aus seiner Erfahrung. Harte Fakten vorlegen konnte er auf Nachfrage jedoch nicht: „Studien dazu kenne ich leider keine.“ Dass Kreisverkehre im Durchschnitt die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, ist indes in zahlreichen Studien dokumentiert.

Die Polizisten der Lenaustadt hielten sich auf Nachfrage der NÖN bedeckt. Nur so viel lässt ein Beamter wissen: „Einen Unfall hat es bislang nicht gegeben.“ Über die Sicherheit wolle er nicht urteilen, so der Polizist.