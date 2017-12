„Viermal musste ich in der Früh meinen Sohn bereits in die Schule führen, weil einfach unsere Station nicht angefahren wurde oder wiedermal die Zeiten geändert wurden“, klagt eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Gemeinde Niederhollabrunn“, in der sich Bürger über Themen in der Gemeinde austauschen. Innerhalb kürzester Zeit schilderten zahlreiche andere Nutzer ähnliche Probleme. In einzelnen Fällen sei der Schulbus sogar an wartenden Schülern vorbeigefahren. Auch die Änderungen der Buszeiten seien nur über einen Aushang im Bus kommuniziert worden.

VP-Bürgermeister Jürgen Duffek lud schließlich alle Betroffenen zu einer Krisensitzung am Gemeindeamt ein. Dort wurden Vorkommnisse zusammengetragen. Ein Brief mit der Bitte um Lösungsansätze wird bald an den Verkehrsverbund VOR und das Busunternehmen Dr. Richard gehen. „Die Zustände sind untragbar. Wir wollen wissen, warum ein bestehendes, funktionierendes System zerstört wurde“, so Duffek, der die Probleme auf die Neustrukturierung des Busverkehrs im westlichen Weinviertel zurückführt.

