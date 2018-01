Die Jan-Mikkenie-Straße in Niederhollabrunn wird um sieben Bauplätze erweitert. 2014 wurde der erste Teil freigegeben, 2017 waren die meisten Häuser bezogen und per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss in der letzten Sitzung wurde die nächste Aufschließungszone „BW-A1“ freigegeben.

In den vergangenen Jahren war die Bevölkerungszahl in der Gemeinde entgegen dem Bezirkstrend leicht rückläufig. Von 2011 bis 2017 sank sie laut Statistik Austria von 1.589 um 59 Einwohner auf 1.530. „Das liegt nicht daran, dass kein Interesse da ist. Im Gegenteil, der Bedarf ist enorm, wir haben nur einfach kaum Bauplätze freigegeben“, erklärt VP-Bürgermeister Jürgen Duffek. Die sieben neuen Bauplätze seien innerhalb kurzer Zeit vergriffen gewesen.

Sanftes Wachstum geplant

Insgesamt wolle man einen Rückgang verhindern und ein sanftes Wachstum erreichen. „Wir wollen nicht zu schnell wachsen, sondern den ländlichen Charakter beibehalten. Ein kleiner Ort in der Nähe einer großen Stadt – das wollen wir sein“, so Duffek.

Nachdem lange Zeit Zuzug aus Wien typisch war, kommen in den letzten Jahren immer mehr Zuzügler aus dem Bezirk Korneuburg. Während die Grundstückspreise in Teilen des Bezirks stark angestiegen sind, ist Niederhollabrunn nämlich im Vergleich relativ günstig.