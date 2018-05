Vergangenen Montag trafen sich die Bürgermeister der „Weinviertler 5“, um zwei gemeinsame Projekte zu besprechen. Der Zusammenschluss besteht aus den Gemeinden Niederhollabrunn, Großmugl, Hausleiten, Sierndorf und Rußbach. Ein Ziel ist, den Bürgern Sehenswertes in den Gemeinden aufzuzeigen.

„Wir wollen den Bürgern die Stärken unserer Gemeinden gegenseitig vorstellen. Das wollen wir mittels Information in der Gemeindezeitung in allen Gemeinden machen“, so VP-Bürgermeister Jürgen Duffek (Niederhollabrunn), der die Funktion des Obmannes der „Weinviertler 5“ bekleidet. Alle fünf Gemeinden wollen sich gegenseitig in den Gemeindezeitungen vorstellen. Zuerst war ein Postwurf geplant. „Mit einer Gemeindezeitung erreicht man aber mehr Leute. Man hat damit mehr Möglichkeiten als mit dem Postwurf“, so Duffek.

„Wir wollen für die Bürger das Bewusstsein schaffen, dass wir gut zusammenarbeiten und etwas erreichen.“Jürgen Duffek, Bürgermeister (ÖVP)

Im September sollen die Informationen über die „Weinviertler 5“ mittels Gemeindezeitungen dann in jeden Haushalt in allen Katastralgemeinden flattern. „Wir wollen es wahrscheinlich ,Die Weinviertler 5 stellen sich vor‘ nennen“, erklärt der Bürgermeister aus Niederhollabrunn.

Ein zweites Projekt der fünf Gemeinden ist das „Mitfahrbankerl“. Dabei handelt es sich um eine Bank, die in guter Lage im Ort aufgestellt wird. Daneben soll sich ein Ständer mit einem Magnetschild befinden. „Es geht ganz einfach: Man klebt den Ortsnamen auf die Magnetwand, dann setzt man sich hin und wartet, dass einen jemand mitnimmt“, erklärt der Obmann der „Weinviertler 5“.

Zirke 33 Bänke geplant

Die Bank sollte also möglichst gut sichtbar aufgestellt sein. In manchen Orten könnten sogar Kosten gespart und bestehende Haltestellen für die Aktion mitverwendet werden. „Wir wollen in jeder Katastralgemeinde ein Bankerl aufstellen. Das wären für alle fünf Gemeinden zirka 33 Bänke. Das ganze ist ein Mobilitätsprojekt von LEADER. Das gibt es schon in Bayern und einigen Gemeinden in Niederösterreich“, so Duffek. Die Bürgermeister der fünf Gemeinden hätten diese Idee bei einer Preisverleihung in St. Pölten das erste Mal gesehen und sich dazu entschlossen, es auch in ihren Orten umzusetzen. „Es kostet nicht viel, aber es kann viel bringen“, ist Jürgen Duffek überzeugt.

Dabei sollen die Bänke in jeder der Gemeinden gleich aussehen, um den Wiedererkennungswert zu fördern. Zu den Kosten sagt Duffek: „Wir bewegen uns für jede Gemeinde im vierstelligen Bereich.“ Wobei die Gemeinden um Förderungen bei LEADER und dem Regionalmanagement „NÖ-Regional“ ansuchen wollen. Auf die Frage, warum man die Projekte realisiert, antwortet Duffek: „Wir wissen, dass die Gemeinden in Zukunft mehr zusammenrücken müssen, um Kosten in der Verwaltung zu sparen. Wir wollen für die Bürger das Bewusstsein schaffen, dass wir gut zusammenarbeiten und gemeinsam etwas erreichen können.“