Auf der Burg Perchtoldsdorf wurde zum 20. Mal der niederösterreichische Tourismuspreis vergeben. Zum 20. Geburtstag bekam Niederösterreichs höchste Auszeichnung im Tourismus einen Relaunch: Neben dem „Ehrenpreis“ und der Kategorie „GastgeberIn des Jahres“ wurde erstmals auch eine Auszeichnung in der Kategorie „BotschafterIn“ verliehen.

„Mit der Auszeichnung wollen wir Persönlichkeiten oder Institutionen würdigen, die zu einem relevanten Tourismusthema besondere Leistungen erbracht haben“, betont VP-Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav, die die Preise vergab.

Christoph Madl, Geschäftsführer Niederösterreich-Werbung, Pater Martin Rotheneder, Preisträger Werner Auer, Preisträgerin Anna Rehatschek, Abt Georg Wilfinger und Landesrätin Petra Bohuslav bei der Preisverleihung. | NOEN, Romanseidl.com

Als „Botschafter Niederösterreichs in aller Welt“ wurde gleich bei der ersten Vergabe des Preises das Stift Melk mit seinen rund 500.000 Touristen ausgezeichnet. Laudatorin und ORF NÖ-Moderatorin Nadja Mader würdigte die hohe Bedeutung des Benediktinerstiftes für den niederösterreichischen Tourismus.

Dass das Stift jetzt zum Tourismuspreisträger gekürt wurde, verdankt es aber nicht nur seiner touristischen Strahlkraft, sondern auch seiner Rolle als spirituelles und kulturelles Zentrum, von dem jahrhundertelang wichtige Impulse ausgegangen sind. Abt Georg Wilfinger betonte im Rahmen seiner Dankesrede, dass er den Preis stellvertretend für alle Mitarbeiter entgegennimmt. „Der Preis gehört all denen, die mithelfen, dass ,unser Haus‘ in so einem guten Zustand ist und mit Leben erfüllt wird“, freut sich Wilfinger über den Preis.