Dass der Stockerauer Robert Müllner einmal aufs Pferd kommt, war alles andere als geplant. „Ich wollte einfach mehr über die alte Tradition des Holzrückens erfahren und bin dabei auf einen Kurs in Oberösterreich gestoßen“, erzählt er.

Danach ging alles ganz schnell: Müllner, der neben seinem Hauptberuf Brennholz verarbeitet, meldete sich zu dem Kurs an und erlernte das Handwerk, bei dem Mensch und Pferd Seite an Seite arbeiten. Und durch eine Internet-Annonce fand er einen verlässlichen Partner für diese Arbeit: den Norikerwallach Bua.

Ein eingespieltes Team

Nun, vier Jahre später, sind die beiden ein eingespieltes Team. Müllner und sein Bua sind durch viele Medienberichte in der Region bekannt, vor allem für ihre Arbeit in den Bisamberger Weinbergen, wo sie beim Pflügen helfen. Doch auch in der Stockerauer Au sind die beiden gern gesehene Gäste: „Der Bauhof weist uns ein Gebiet zur Bearbeitung zu“, so Müllner, während er seinem Bua die nötige Ausrüstung anlegt. Und dann geht es auch schon hinein in das Dickicht, in dem man mit einem Traktor keine Chance hätte.

Gehen gemeinsam durch dick und dünn: Robert Müllner und sein Bua. | Höberth

Müllner fällt die nötigen Bäume, der Bua bringt sie mit seiner Pferdestärke aus dem Wald. So kann das Holz weiterverarbeitet werden. „Die ganz dicken Stämme sind ihm aber zu schwer, da muss eine Seilwinde her“, versteht Müllner sein Handwerk. Die beiden kommunizieren über uralte Kommandos: „Hot“ heißt rechtsabbiegen, bei „Wüst“ geht es nach links. „Der Bua wurde bei einem professionellen Holzrücker ausgebildet“, weiß Müllner. Und tatsächlich weiß der Wallach genau, was er zu tun hat: Zielstrebig arbeitet er sich durch das Geäst, kehrt auf Kommando um und wartet darauf, mit einem Baumstamm im Schlepptau losgeschickt zu werden. Dabei muss man flink sein, will man mit dem Bua mithalten: „Je schwerer der Baum, desto mehr Schwung braucht er“, lacht Müllner, während er dem Wallach nachläuft.

„Ich arbeite gerne in der Natur und viel lieber mit meinem Pferd als mit einem Traktor."Robert Müllner

Die Arbeit ist hart, aber Müllner würde um nichts in der Welt tauschen wollen: „Ich arbeite gerne in der Natur und viel lieber mit meinem Pferd als mit einem Traktor.“ Und auch sonst liebt er nichts mehr, als seine Freizeit mit einem Ausritt zu verbringen. Meistens trifft man die beiden vormittags in der Au, auch Schnee und Kälte können sie nicht von der Arbeit abhalten. Viel lieber ist der Bua aber im Frühjahr im Wald unterwegs, wenn das frische Gras zu einer Futterpause einlädt.