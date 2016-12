„Griaß Sie, Herr Landesvater, jetzt fällt mir gleich der Hörer aus der Hand.“ Der Anrufer aus Obersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf konnte kaum glauben, dass er sein Anliegen im Rahmen der NÖN-Sprechstunde im Korneuburger NÖN-Büro persönlich an Landeshauptmann Erwin Pröll herantragen konnte.

Der Landwirt hat über die Gänserndorfer Bauernkammer um Förderung angesucht und einen Bescheid in der Höhe von 1,72 Euro erhalten. „Ein Formular ist bei der Übermittlung abhandengekommen“, klagte er dem Landeschef sein Leid. Der fackelte nicht lange und sagte Hilfe zu: „Man kann davon ausgehen, dass es funktioniert, wenn man das über die Kammer macht. Wir werden direkt mit der Bezirksbauernkammer Kontakt aufnehmen“, versprach er.

Aufatmen konnte auch ein Nebenerwerbslandwirt aus der Gemeinde Maissau im Bezirk Hollabrunn. Für seine Rinder hat er einen provisorischen Unterstand errichtet, die Bezirkshauptmannschaft verlangt jetzt, dass er einen betonierten Stall baut. Am Willen mangle es ihm nicht, unterstrich der Mann. „Ich möchte eh was machen, muss aber den Unterstand bis 15. Dezember wegräumen.“ Pröll zeigte Verständnis, holte sich das Versprechen, dass der Landwirt das Stallprojekt spätestens im kommenden April angeht und versprach, dass er sich persönlich für eine Terminverschiebung der Räumung einsetzen werde.

„Es kann kein Gesetz vorschreiben, dass für einen ersten Stock Abwassergebühr eingehoben wird, wenn es den gar nicht gibt.“

Landeshauptmann Erwin Pröll

Höberth

Für seine Gattin, von Beruf Kindergärtnerin in Wien, sprach ein Mann aus Staatz (Bezirk Mistelbach) vor. Seine Frau würde sich seit über zehn Jahren um eine Stelle in Niederösterreich bemühen, doch sämtliche Bewerbungen blieben bis dato erfolglos. Ganz junge Mitarbeiterinnen würden aufgenommen, seine Frau bleibe Jahr für Jahr auf der Strecke, klagte er. „Sie hören von mir“, machte Pröll dem Anrufer Hoffnung, „wir schauen uns an, ob es eine Chance auf eine Stelle im Bezirk Mistelbach gibt.“

Um eine asphaltierte Zufahrt zu seinem Bauernhof kämpft ein Landwirt aus Klein-Harras im Gänserndorfer Bezirk. 25 Meter fehlen als Anbindung zur Landesstraße. Der Erdweg auf Gemeindegrund sei im Winter schwer zu räumen und keine Werbung für den Ab-Hof-Verkauf, den er demnächst starten will.

„Der Eindruck, wenn man reinfährt – es ist kotig und schmutzig“, bedauert der Mann die Situation, „doch die Gemeinde sieht keine Dringlichkeit.“ Der Landeshauptmann konnte nur den Kopf schütteln: „Das kann doch für die Gemeinde kein Problem sein. Es kann doch nicht sein, dass ein Betrieb so abgeschottet ist.“ Er sagte zu, das Problem in die Hand zu nehmen, „wir nehmen Kontakt mit der Gemeinde auf.“

Unterstützung für Jobsuchende zugesagt

Ein Problem mit den Behörden schilderte auch ein Buschenschank-Betreiber aus Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf). Nach der Errichtung seiner Buschenschank flatterte ihm ein Bescheid über die Kanaleinmündungsabgabe ins Haus. So weit, so gut. Was dabei für Verwunderung sorgte: Berechnet wurde ein erster Stock, den es aber in Wirklichkeit gar nicht gebe.

Pröll bohrte nach, ob es vielleicht einen Dachausbau gibt oder etwas Anderes, was sich als Stock interpretieren lasse. „Nein“, beharrte der pensionierte Landwirt, „wir haben einen offenen Dachstuhl.“ Pröll war mit seinem Latein am Ende: „Das ist ja vollkommen unlogisch, das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen“, grübelte er, „es kann doch kein Gesetz vorschreiben, dass für einen ersten Stock Abwassergebühr eingehoben wird, wenn es den gar nicht gibt.“ Pröll kündigte eine genaue Prüfung der Causa an.

Eine Frau aus Aspersdorf (Bezirk Hollabrunn), die sich über die überhängenden Äste ihres Nachbarn ärgert, konnte Pröll beruhigen. Er wolle mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen, „geben Sie mir die Nummer.“ Unterstützung sagte der Landeschef auch etlichen Anrufern zu, die seit längerer Zeit einen Job suchen.