Brand mit 3 Toten: Stromausfall machte Flucht unmöglich .

Der Brand auf einem Bauernhof in Obergänserndorf in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) mit drei Toten am vergangenen Dienstag hat auch einen Stromausfall zur Folge gehabt. Dadurch ließen sich die elektrischen Rollgaragentore der Maschinenhalle nicht mehr öffnen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage.