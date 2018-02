Drei Tote bei Bauernhof-Brand: Ermittlungen laufen .

In Obergänserndorf in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) haben am Donnerstag die Ermittlungen zur Klärung der Ursache des Brandes angedauert, bei dem am Dienstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen waren.