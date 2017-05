Obermallebarn , Stockerau

Der Künstler Robert Petschinka aus Obermallebarn veranstaltet im Rahmen des Viertelfestivals eine Performance in Stockerau: Gemeinsam mit sechs anderen Künstlern bringt er in dem Stück „Der Sturm lässt seine Flügel sinken“ den fiktiven Auftritt des Schriftstellers Nikolaus Lenau im Irrenhaus, in dem er seine letzten fünf Jahre verlebte, auf die Bühne.

NÖN: Wieso setzen Sie sich mit Lenau auseinander?

Robert Petschinka: Lenau ist eine sehr spannende Persönlichkeit: In seinem kurzen Leben ist er aus dem Metternich-Österreich mit dem Geld aus einer Erbschaft nach Amerika aufgebrochen und hat dort gesehen, was der indigenen Bevölkerung angetan wurde. Das hat er nicht ausgehalten. Dann ist er zurückgekommen und war hier bereits berühmt. Also ist er mit einer Postkutsche durch halb Europa gefahren. Die letzten fünf Jahre hat er im Irrenhaus zugebracht. Vor allem aber war Lenau wirklich wie ein Sturm. Seine wunderschönen Metaphern und Reime wird er im Rahmen des Stücks aber zum Teil vergessen.

Wie stellen Sie Lenaus Leben im Irrenhaus dar?

Petschinka: Wir haben einen bewusst intimen Rahmen von nur 50 Plätzen in der Galerie zum Alten Rathaus gewählt: Die Besucher werden zu Akteuren. Sie übernehmen Rollen und werden Teil der Irrenanstalt.

Ihr Bruder Eberhard spielt die Hauptrolle.

Petschinka: Er hat den Text geschrieben und spielt Lenau, der sich nur noch bruchstückhaft erinnert. Der Direktor und die Narren helfen ihm beim Erzählen seiner Geschichte.

Sie zeichnen ja auch live dazu. Wissen Sie schon, was?

Petschinka: Ich lasse mich dazu vor Ort inspirieren – ich weiß natürlich, worum es in dem Stück geht, aber Bilder habe ich noch keine im Kopf. Ich arbeite aber auch generell nicht so, ich schaue mir selber gerne beim Zeichnen zu. Zuerst ist da ein schwarzer Tuschefleck auf dem Papier. Darin sehe ich dann etwas – ähnlich wie wenn Sie in die Wolken schauen. Darauf baue ich dann auf.

Was ist die größte Herausforderung an der Performance?

Petschinka: Es wird sehr spannend, den schmalen Grat zwischen dem Chaos in Lenaus Kopf und der Ernsthaftigkeit des Themas zu beschreiten. Mit meinen Zeichnungen werde ich versuchen, den Bogen zu schließen.