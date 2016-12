Eigentlich arbeitet der 17-jährige Maximilian Kaiser aus Oberrohrbach gerade an seinem Abschluss am Bundesrealgymnasium in Wien. In seiner Freizeit geht der junge Niederösterreicher aber einer für sein Alter außergewöhnlichen Leidenschaft nach.

„Ich schreibe Kurzgeschichten, die verschiedene Themen behandeln“, erklärt er im NÖN-Gespräch. Sein Ziel ist es, pro Monat einen Text zu veröffentlichen. Das sei jedoch nur ein grober Richtplan, denn von einem fixen Zeitmanagement hält er nicht allzu viel: „Ich plane meine Schreibzeit nicht gern, da ich der Ansicht bin, dass kreative Prozesse reifen müssen und oft spontan entstehen.“

"Träume schon lange von Science-Fiction-Roman"

Aktuell tastet sich Kaiser noch an die unterschiedlichen Genres heran, um den passenden Weg für sich zu finden. „Ich träume schon lange davon, einen Science-Fiction Roman zu schreiben und hege die Absicht, in ein paar Jahren mit mehr Erfahrung und Fertigkeiten dieses Projekt in Angriff zu nehmen“, erzählt er. Kaiser konnte sogar schon einiges an Bühnenerfahrung sammeln. So glückte es ihm, für den Slam B am 7. Oktober im Literaturhaus Wien einen Fixplatz zu ergattern. Und bei den diesjährigen U20-Slams in Wien war er ebenfalls dabei.

Bei den Poetry Slams haben die Teilnehmer fünf Minuten Zeit, ihren Text vorzutragen. Das Publikum bestimmt , wer in die nächste Runde kommt. Für die Zukunft wünscht er sich, dass er weiterhin seine Werke auf der Bühne präsentieren darf. „Es ist immer wieder eine Freude, direkt zu interessierten Menschen zu sprechen, egal in welchem Rahmen.“