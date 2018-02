Rund 250 Meter vom oberen Zögernsee entfernt plant die Stockerauer Firma Schneps auf einem Feld eine Schottergrube. Mitte der Woche findet eine behördliche Verhandlung statt, in der die Bewohner Einspruch gegen das Vorhaben erheben wollen.

Die Anrainer fürchten eine Belastung mit Lärm und Staub, haben aber auch Sorge um das Herzstück ihrer Siedlung, den Zögernsee. „Die Grube soll mindestens 20 Jahre betrieben werden, und das täglich ab sechs Uhr früh und sogar am Samstag“, schüttelt sie den Kopf.

Ernst Schneps selbst betont, dass das Wohl der Anrainer für ihn an erster Stelle stehe: „Es gilt: zuerst der Anrainerschutz, dann der Schotterabbau.“ Große Mengen an Schotter auf einen Satz abzubauen, läge ihm daher fern. Nur was für Projekte – zumeist Hausbauten – benötigt wird, soll entnommen werden. Das Vorhaben sei bereits geprüft. Für einen Lärm- und Sichtschutz will er mit zwei bepflanzten Erdwällen sorgen.

