Größere Veränderungen gibt es beim NÖ Pflege- und Betreuungszentrum, sowohl in räumlicher Hinsicht als auch im Pflegebereich selbst. Direktor Christian Seidl lud deshalb zu einem Info-Abend in das Augustinerheim.

Zur Vorgeschichte: Bereits vor einigen Monaten beschloss man, einen sogenannten Generationencampus im Bereich des Jugendheims zu errichten. Jung und Alt sollen hier in naher Zukunft gemeinsam arbeiten, leben und sich dabei in vielen Lebenslagen ergänzen. Seidl berichtete vom Status quo: Demnach erfolgten bereits die Ausschreibung und auch der Zuschlag an einen Architekten. Die finanziellen Mittel seien mittlerweile ebenfalls sichergestellt. Derzeit befindet man sich in der Vorplanungsphase, im Frühjahr 2018 werden die Gewerke an die Baufirmen ausgeschrieben. Seidl rechnet mit dem tatsächlichen Baubeginn Anfang 2019. Zwei Jahre später sollte das Projekt „Generationencampus“ abgeschlossen sein.

Hand in Hand mit den neuen Räumlichkeiten wird es auch ein neues Pflege- und Betreuungskonzept geben, das vom Institut für Pflegewissenschaften der Universität Wien ausgearbeitet und auch vorgestellt wurde. „Erstmals wird die Pflege somit in ihrer Gesamtheit wissenschaftlich begleitet“, erklärte Direktor Seidl, der hofft, dem Ziel „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ damit noch näher zu kommen. Derzeit wird dieses Konzept im Augustinergarten bereits erfolgreich angewandt.

Ärzte, Ehrenamtliche, Angehörige und Vertreter des Landesklinikums konnten im Anschluss ihre Ideen zu den Themen einbringen. Seidl: „Es gab sehr viele wertvolle Anregungen, die wir jetzt verdichten und, so weit es geht, in das Projekt einfließen lassen wollen.“