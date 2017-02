Nach seinen Komplizen bei den Einbruchstouren befragt, schweigt der 32-jährige Albaner Andon A. vor Gericht eisern. Er zeigt auch wenig Redefreude zu den Vorwürfen von Staatsanwalt Friedrich Köhl, der ihm gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl vorwirft.

In Profi-Manier gibt der Angeklagte nur das zu, was ihm nachgewiesen werden kann. So gesteht er zwei Einbrüche in Wohnstätten in Stockerau, da an diesen Tatorten DNA-Spuren von ihm gefunden wurden.

Zusatzstrafe von 15 Monaten

Bei den Coups ging der Albaner mit seinen Helfern immer nach dem selben Muster vor: Sie stiegen durch zerschlagene Fenster ein und durchsuchten dann das Haus nach Wertgegenständen. In Stockerau erbeutete A. in einem Wohnhaus Schmuck im Wert von über 900 Euro. Das zweite Objekt erwies sich als Niete, da sich in dem Haus aufgrund von Umbauarbeiten keinerlei Wertgegenstände befanden.

Der bereits im Herbst vergangenen Jahres zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilte Albaner fasste eine Zusatzstrafe von 15 Monaten aus. Insgesamt muss er nun 29 Monate hinter Gittern absitzen.