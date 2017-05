Es war ein kurzes Gastspiel von David Prager auf der politischen Bühne: Im letzten Herbst war er Andreas Panek als FPÖ-Stadtparteiobmann gefolgt, jetzt ist er schon wieder Geschichte. Der Rücktritt reiht sich in die Serie von Verwirrungen in der FPÖ-Stadtpartei ein, nachdem Andreas Panek und Johann Pirgmayer mehr oder weniger freiwillig aus dem Gemeinderat ausgeschieden waren (die NÖN berichtete).

Offiziell heißt es zwar, Prager sei aus privaten und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, im Gespräch mit der NÖN ist die Verbitterung aber unüberhörbar: „Gewisse Dinge sind vorgefallen, die mir sehr hochgestoßen sind“, erklärt er, ohne Details nennen zu wollen. Personen von innerhalb der Partei und von außerhalb hätten ein Weiterkommen verhindern, klagt er. Sein Resümee nach wenigen Monaten FP-Stadtpolitik: „Politik ist ein schmutziges Geschäft. Ich bin ein ehrlicher Typ, daran will ich nicht teilhaben. Politik ist für mich Geschichte.“ Er kündigt an, dass noch weitere FP-Funktionäre seinem Beispiel folgen und gehen werden.

Die Auflösung der FPÖ Korneuburg geht weiter

Auch sein Vorgänger Andreas Panek geht mit seiner früheren Heimatpartei auf Facebook hart ins Gericht: „Die Auflösung der FPÖ Korneuburg geht weiter. Leider aber gewollt“, postet er. Prager sei ohne sein Beisein abserviert worden, bekrittelt er. „Ich bin zurückgetreten“, sagt hingegen Prager.

Stefan Kainz übernimmt bis zum nächsten Parteitag interimistisch die Parteiführung in der Stadt. Ob er sich bei der Wahl aufstellen lassen wird, will er noch überlegen. Zum Rücktritt von Prager sagt er nur soviel: „Er ist aus gesundheitlichen und privaten Gründen gegangen, möglicherweise hat es auch ein paar Missverständnisse gegeben.“ Von weiteren Rücktritten in der Partei sei ihm jedenfalls nichts bekannt.

FP-Bezirksparteiobmann Robert Koppensteiner dankte Prager für seinen Einsatz: „Er war darum bemüht, die Stadtgruppe wieder stärker zu machen. Dass ihn gesundheitliche Gründe zu einem Rücktritt zwingen, ist bedauerlich.“