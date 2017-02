Wie bereits in der NÖN berichtet, entsteht gegenüber des Gemeindeamt-Provisoriums ein neuer Gebäude-Komplex mit rund 600 Quadratmetern, der neben dem neuen Gemeindeamt auch Platz für den Musikverein sowie eine Ordination haben wird.

Arbeitspause durch Kälte

Wie in der Bauplanung vorgesehen, konnte vor Wintereinbruch der Rohbau abgeschlossen werden. Derzeit wird der Trockenausbau vorgenommen, wie Ortschef Hermann Pöschl (ÖVP) erzählt: „Die Installateure und Elektriker sind derzeit bei der Arbeit. Es läuft also alles nach Plan.“ Und das, obwohl aufgrund der Kälte eine zweiwöchige Arbeitspause eingelegt werden musste, auf Heizkanonen wurde verzichtet. „Wir haben insgesamt die Zeitplanung großzügig angelegt, damit sich auch solche Verschiebungen nicht negativ auswirken und kein Stress entsteht“, so Pöschl.

Umzug in Juli oder August

Laut derzeitigem Stand sollen im Juni die neuen Möbel antransportiert werden, der Umzug des Gemeindeamts in das neue Zuhause soll im Juli oder August stattfinden.

Insgesamt wurde das Großprojekt im außerordentlichen Budget mit 1,5 Millionen festgelegt, 145.000 Euro Förderungen sind zudem zu erwarten. Einen Termin für die offizielle Eröffnung mit einer Feldmesse und der Einweihung steht mit 10. September 2017 auch bereits fest.

„Das wird sicher alles hervorragend ausgehen, wenn der Bau wie bisher läuft“, hofft der Ortschef auf einen weiterhin reibungslosen Ablauf.