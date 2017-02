Harte sechs Monate liegen hinter Leopold Rokos und seinem Team: Der Unternehmer kämpfte für seine Firma, die seit 1994 Batterieprodukte und Leuchtmittel an Industriekunden – darunter EVN, ORF und OMV – vertreibt.

Seit neun Jahren ist der Betrieb in Stockerau ansässig. Rokos legte den Banken ein fertiges Sanierungskonzept vor und wurde lange hingehalten. Nun steht aber fest: Es gibt keinen Kredit, die Firma hat daher bereits offiziell geschlossen.

„Wir informieren noch unsere Kunden, wo sie in Zukunft entsprechende Produkte erhalten“, so Rokos. Ihm tut es leid für seine Mitarbeiter, die seit vielen Jahren in seiner Firma beschäftigt waren. Aufgeben möchte er jedoch nicht: „Es gibt sicher wieder eine Chance für mich“, kann er sich gut vorstellen, weiterhin in Stockerau tätig zu sein. -mh-