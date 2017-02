In der Gemeinde lebt die begabte Künstlerin Betty Lederer, die dafür bekannt ist, biblische Erzählfiguren in liebevoller Detailarbeit zu fertigen.

Die Rede ist im Speziellen von den Erzählfiguren nach Schwarzenberg. Diese kommen aus der Schweiz und sind dort in den 1960ern entstanden. „Die ursprüngliche Form wurde von Klosterfrauen entworfen. Über die Jahre haben sich diese weiterentwickelt und kamen Ende der 1990er über Deutschland auch nach Österreich“, berichtet die Künstlerin von den Anfängen.

Die Figuren bestehen aus einem Hartschaumkopf, einem Sisaldrahtgestell und Bleifüßen. Mit Hautstoff und maßgeschneiderten Kleidern erhält jede Figur eine ganz persönliche Note.

Ausbildung zur Kursleiterin für biblische Erzählfiguren

Zum Einsatz kommen die Figuren nicht nur im persönlichen Gebrauch zu Hause, sondern auch im Religionsunterricht, in der Behindertenarbeit, bei Kindergottesdiensten, in Bibelkreisen oder in der Erwachsenenbildung. Sie sind hier sehr vielfältig einsetzbar, da sie keine Gesichter haben und so die Empfindungen und Gefühle nur durch ihre Körperhaltung ausdrücken.

Seit 2008 besuchte Lederer immer wieder Kurse und lernte die Figuren dabei kennen und lieben. 2011 absolvierte sie die Ausbildung zur Kursleiterin für biblische Erzählfiguren nach Schwarzenberg in der Schweiz.

Die Künstlerin gibt ihr erworbenes Wissen in Kursen an Anfänger und auch Fortgeschrittene weiter.